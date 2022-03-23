РИАМО - 23 мар. Начинать обучение ребенка катанию на велосипеде можно при помощи беговелов и велосипеда с приставными колесами. В первую очередь следует научить ребенка ездить прямо, сообщил РИАМО руководитель велоклуба «32 спицы» Константин Маркачев.

«Чем ребенок младше – тем быстрее его можно научить ездить на велосипеде. Тем более есть специальные беговелы, велосипеды с приставными колесами. Так можно научить ребенка держать баланс и равновесие и соответственно крутить педали, и держать руль», — сказал Маркачев.

Эксперт напомнил, что ребенку нужно выбрать правильный велосипед. Тут необходимо учитывать рост, от этого зависит, удобно ли ему будет ездить. Сначала на велосипеде нужно использовать 2 приставных колеса.

Затем ребенку нужно объяснить принцип езды на велосипеде, в первую очередь следует научить его ездить прямо. После того, как будет освоен этот навык, можно приступать к более сложным элементам, например, поворотам.

Когда ребенок начинает осваивать велосипед, приставные колеса можно будет снимать. Далее следует научить держать баланс и равновесие. Маркачев отмечает, что сначала ребенку может быть страшновато, но он быстро привыкнет. Эксперт также подчеркивает, что детские велосипеды отличаются от взрослых.

«Как правило, детские велосипеды не с передними тормозами, а, как наши советские были, с педальными. То есть обратное вращение педалей срабатывает как тормоз. Если есть возможность, то лучше покупать с тормозами, как на взрослых велосипедах, чтобы потом не переучивать», — советует Маркачев.