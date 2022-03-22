РИАМО - 22 мар. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил снизить ставку эквайринга при оплате картой «Мир» до 0,5%, сообщает News.ru.

Такое обращение он направил председателю правительства России Михаилу Мишустину. Сейчас в России установлено свыше 2,5 млн терминалов для приема банковских карт. Оборот денежных средств по картам только в торговле превышает 20 трлн рублей в год. При этом завышенная комиссия за использование эквайринга является серьезной проблемой для предпринимателей.

«Комиссия на эквайринг, установленная кредитными учреждениями, составляет в среднем 2–2,5% для субъектов малого и среднего бизнеса и около 1,5% для крупных игроков. Фактически это не что иное, как оборотный квазиналог», – заявил Титов.

Такая нагрузка была ощутимой для предпринимателей еще до введения экономических санкций, а в последнее время эта проблема усилилась. Омбудсмен отметил, что даже сейчас российский бизнес платит за эквайринг больше, чем конкуренты из-за рубежа, где комиссии не превышают долей процента.

Он подчеркнул, что ограничение ставки эквайринга действовало в качестве меры поддержки бизнеса в начале пандемии коронавируса в 2020 году.

«С учетом изменения характера деятельности на территории РФ платежных систем Visa и MasterCard предлагаем снизить до 0,5% на срок не менее 3 лет размер комиссии при оплате картой, выпущенной в платежной системе «Мир», – подчеркнул Титов.

О завышенных комиссиях на эквайринг говорили на совещании по проблемам торговли. Участники подчеркнули, что оплата эквайринга заняла третье место по весу в структуре затрат торговых предприятий. При этом Система быстрых платежей, которую ЦБ РФ продвигает в качестве альтернативы, не смогла полностью заменить.

Банк России временно ограничил эквайринговые комиссии в размере 1% для компаний, которые занимаются продажей социально значимых товаров или оказывают такие услуги. Мера будет действовать с 18 апреля до 31 августа 2022 года. Сейчас эквайринг обходится от 1,2 до 2,2% в зависимости от типа карты или вида деятельности предприятий.