РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 мар. Свыше 1,7 тыс. вакансий доступны соискателям в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Кандидатам предлагают вакансии в сфере здравоохранения, образования, технического производства, предпринимательства и так далее. Полный перечень предложений можно найти на сайте «Работа России». Это федеральная государственная информационная система Федеральной службы по труду и занятости.

Все возможности портала бесплатны, нет рекламы и доступен быстрый вход через госуслуги.

Также можно скачать мобильное приложение «Работа России» на телефон, чтобы оперативно узнавать о новых вакансиях и не пропускать отклики работодателей.