РИАМО - 22 мар. Контрактный производитель электроники Dannie запустил новую производственную линию на своем предприятии в подмосковной Электростали. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Инвестиции в проект составили около 70 млн рублей. Автоматизированная линия поверхностного монтажа предназначена для автоматической установки и пайки электронных компонентов на плату. Производительность новой линии составляет более 70 тыс. компонентов в час.

Свою деятельность российская компания Dannie начала в Подмосковье в прошлом году. Сейчас она продолжает развивать производство.

«Общий объем инвестиций в проект по созданию завода в Электростали превышает 100 млн рублей. Сегодня это полноценное контрактное производство электроники, востребованной отечественными производителями», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Ранее на предприятии уже работали две линии финальной сборки, теперь к ним добавилась новая производственная линия. Сегодня Dannie является контрактным производителем электроники полного цикла.