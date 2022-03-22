РИАМО - 22 мар. Рособрнадзор из-за рисков распространения коронавируса перенес проведение всероссийских проверочных работ (ВПР) в школах с весны на осень, сообщает РИА Новости.

«В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19 Рособрнадзором по согласованию с правительством России принято решение о переносе сроков проведения всероссийских проверочных работ с весны на осень 2022 года», — заявили в пресс-службе ведомства.

Планируется, что ВПР пройдут с 19 сентября по 24 октября.

В Рособрнадзоре уточнили, что новое расписание сформируют до 5 сентября.

Всего в написании ВПР в текущем году примут участие около 7 млн учащихся из 38 тыс. школ. Варианты проверочных работ формируются для каждой школы индивидуально из банка заданий ВПР.

Всероссийские проверочные работы — это итоговые контрольные работы с едиными стандартизированными заданиями, которые проверяют знания школьников по предмету. Первые ВПР были написаны в 2015 году. В выпускных классах ВПР пишутся только теми учащимися, которые не сдают соответствующие ОГЭ или ЕГЭ по данному предмету.