РИАМО - 22 мар. Рособрнадзор из-за рисков распространения коронавируса перенес проведение всероссийских проверочных работ (ВПР) в школах с весны на осень, сообщает РИА Новости.
Планируется, что ВПР пройдут с 19 сентября по 24 октября.
В Рособрнадзоре уточнили, что новое расписание сформируют до 5 сентября.
Всего в написании ВПР в текущем году примут участие около 7 млн учащихся из 38 тыс. школ. Варианты проверочных работ формируются для каждой школы индивидуально из банка заданий ВПР.
Всероссийские проверочные работы — это итоговые контрольные работы с едиными стандартизированными заданиями, которые проверяют знания школьников по предмету. Первые ВПР были написаны в 2015 году. В выпускных классах ВПР пишутся только теми учащимися, которые не сдают соответствующие ОГЭ или ЕГЭ по данному предмету.
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