РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 мар. В подмосковном Красногорске создадут 30 новых рабочих мест благодаря строительству административного здания, сообщили в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.

В поселке Ильинское-Усово возведут административное здание. Соответствующее разрешение выдано министерством жилищной политики Подмосковья. Застройщик – ООО «Сатурн».

Проект находится на сопровождении персонального менеджера Центра содействия строительству при правительстве Московской области. Двухэтажное здание общей площадью 675,5 кв. м будет предназначено для размещения офисов нескольких юридических лиц. Это позволит создать в муниципалитете 30 новых рабочих мест.

Завершить строительство планируется в мае 2022 года. Объем инвестиций составит порядка 27 млн рублей.