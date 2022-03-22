РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом» – АО «Атомэнергомаш») ввел в промышленную эксплуатацию первую в России установку «Коммерческий диспетчер на базе накопителя электроэнергии», сообщает пресс-служба предприятия.

Во вторник первую установку «Коммерческой диспетчеризации» интегратора «Росатома» по системам накопления энергии ООО «РЭНЕРА» (входит в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») ввели в промышленную эксплуатацию на площадке АО «ЗиО-Подольск». Торжественный ввод в эксплуатацию состоялся в формате онлайн-трансляции в рамках Международного форума «Электрические сети», который проходит в Москве.

Новый проект разработало ООО «РЭНЕРА» совместно с АО «Атомэнергопромсбыт» (входит в АО «НоваВинд» - ветроэнергетический дивизион «Росатома»). Он призван повысить эффективность и надежность электроснабжения предприятий. Накопитель устанавливают на территории промышленного предприятия, и он выдает электроэнергию во внутреннюю электрическую сеть в заданные часы.

Интеллектуальное управление накопителем позволяет экономить на электроснабжении до 14 млн рублей в год на каждый мегаватт системы. Параметры установок подбираются под характеристики потребителя и могут достигать десятков МВт/МВт*ч. Применение возможно в таких отраслях, как металлургия, нефте- и газопереработка, тяжелое и среднее машиностроение и в других энергоемких видах деятельности.

Мощность пилотного накопителя составляет 300 кВт, энергоемкость - 300 кВт/ч. До ввода в промышленную эксплуатацию установка в течение 6 месяцев находилась в опытно-промышленной эксплуатации и подтвердила свою безопасность. Сейчас на стадии ввода в промышленную эксплуатацию находится аналогичная установка на 700 кВт/ч.

По мнению генерального директора АО «НоваВинд» Григория Назарова, успешное применение литий-ионных технологий в системах накопления энергии в энергоснабжении промышленных предприятий в энергетической отрасли с каждым годом будет только увеличиваться, в том числе и в ветроэнергетике.

Будут развиваться решения с удаленным управлением системами накопления, оптимизацией и возможностью балансирования технологических режимов на различных видах производств и в изолированных энергорайонах. Широкое применение систем накопления позволит повысить устойчивость энергоснабжения отдельного потребителя и энергорайона, обеспечить надежность функционирования энергетической системы в целом.