РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 мар. Воспитанник спортивной школы «Котельники» Сергей Салаев занял третье место на первенстве Московской области по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования проходили в городе Куровское Орехово-Зуевского городского округа.

Салаев прошел отборочный этап и станет участником первенства Центрального федерального округа, которое будет проходить с 21 по 25 апреля в Курске.