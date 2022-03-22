РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мар. Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско на встрече с жителями ЖК «Малое Павлино» и «Павлино Форест» на территории городского округа Люберцы обсудил вопросы безопасности пешеходов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жители деревни Марусино просят обустроить пешеходные зоны и дорожку вдоль проезжей части Зенино-Павлино. Сейчас люди вынуждены идти до магазинов, школы и детсада вдоль автомобильной дороги, а вечером и ночью здесь не работает освещение.

Дениско провел встречу в рамках исполнения партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги». Депутат является членом думского комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям. Решение данного вопроса он взял на личный контроль.

«Вопрос остается злободневным на протяжении долгого времени. В микрорайоне «Малое Павлино» проживает порядка 1 тыс. человек, семьи с детьми. Жители обращались в различные инстанции – администрацию Люберец, ГБУ МО «Мосавтодор», в МТДИ Московской области. Но сроки выполнения работ по устройству тротуара переносились», - сказал Дениско.

По итогам встречи он подготовил депутатские запросы ответственным лицам.

«Этот вопрос будем решать в тандеме с жителями. Контроль беру на себя», - подытожил Дениско.