РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 мар. Городская прокуратура Красногорска утвердила обвинительное заключение в отношении 40-летней жительницы Москвы и ее сотрудников по уголовному делу о жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель, сообщили «РИАМО в Красногорске» в надзорном ведомстве.

Владелицу конного клуба «Гвардия», а также двоих ее помощников обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктами а, б, д части 2 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение в отношении нескольких животных в присутствии малолетнего».

Следствие полагает, что обвиняемые осуществляли ненадлежащий уход за собаками, находящимися на территории конного клуба «Гвардия» - держали их без еды и воды, оставили без необходимого медицинского ухода. Это привело к смерти трех щенков и двух взрослых собак.

В настоящее время обвиняемые содержатся под подпиской о невыезде, они признали вину и раскаялись в содеянном.

В марте уголовное дело направлено в Красногорский городской суд для рассмотрения по существу.