РИАМО - 22 мар. Возведение станции Петровско-Разумовская на первом Московском центральном диаметре к текущему моменту завершено на четверть, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Сейчас на остановочном пункте Петровско-Разумовская МЦД-1 ведутся работы по строительству пассажирской платформы и устройству фундаментов будущего вестибюля. Готовность объекта составляет 25%», – сказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Здесь создадут крупный ТПУ, он объединит Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метрополитена, МЦД-1 и МЦД-3, а также несколько маршрутов наземного транспорта.

«В рамках формирования ТПУ также запланирована реконструкция существующей платформы Петровско-Разумовская МЦД-3. Сейчас завершается проектирование и ведется подготовка к началу строительства», – добавил глава столичного Стройкомплекса.

Исполнительный директор по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберт Суниев рассказал, что для удобства пассажиров в составе ТПУ возведут пешеходные переходы-галереи и внеуличные переходы. Кроме того, в составе коммерческой части появятся 2 многофункциональных комплекса площадью свыше 260 тыс. кв. м с торговыми зонами и деловой инфраструктурой.

Ранее Бочкарев заявлял, что в столице продолжается активное развитие ж/д инфраструктуры МЦД. В строительстве и реконструкции находятся 22 станции на 4-х маршрутах Московских центральных диаметров.