РИАМО - 22 мар. Госдума РФ приняла закон об отмене НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам объемом выше 1 млн рублей в банках в 2021-2022 годах, передает Федеральное агентство новостей.

Соответствующий законопроект депутаты ГД приняли сразу во втором и третьем чтениях в рамках адаптации отечественной экономики к западным санкциям.

Этот документ вносит изменения в правила налогообложения процентных доходов по вкладам, которые распространятся на будущие налоговые периоды после 2022 года. Необлагаемый доход будет рассчитываться как произведение 1 млн рублей и максимального значения ключевой ставки ЦБ России в данном году.

Если же ключевая ставка в течение года росла, а вслед за ней увеличивались ставки по вкладам, то вырастет и необлагаемый доход. Таким образом гражданам не придется платить больше налогов.

Ранее в России был введен налог в размере 13% на процентные доходы по вкладам, превысившим необлагаемую сумму.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины. В ответ на это США и Запад ввели 4 пакета санкций, которые призваны подорвать экономику России.