РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 мар. Во вторник состоялась встреча главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой с руководителями крупных торговых центров, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

На встрече состоялись знакомство Купецкой с руководителями ТЦ, обсуждение ситуации в сфере бизнеса и мер поддержки. Также уделили внимание содержанию торговых объектов, уборке территории.

«Эта тема особенно востребована в весенний период. Погодные условия меняются, весна заставляет приводить в порядок территорию городского округа и территории, которые относятся к хозяйствующим субъектам. Больше всего сейчас, что беспокоит жителей, согласно данным ЦУР, это вопросы мусора, уборки территории, ямочный ремонт», - сказала Купецкая.

В рамках мероприятия также обсудили возможность размещения муниципальных учреждений в свободных помещениях торговых объектов.

«Потребностей муниципальных много, а наших объектов и помещений пока очень мало. Такая практика есть во всех муниципалитетах, сам механизм взаимодействия на сегодняшний день предусмотрен. Мы готовы рассмотреть различные предложения на взаимовыгодных условиях для размещения административных или социальных организаций», - отметила Купецкая.