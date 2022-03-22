РИАМО - 22 мар. Правоохранители пресекли деятельность лаборатории по незаконному производству синтетических наркотиков в Богородском округе, сообщается на сайте «МВД медиа».

Житель Электростали в частном домовладении в Богородском городском округе изготавливал мефедрон, чтобы затем перевезти его и сбыть на территории Приволжского федерального округа. Сотрудники транспортной полиции, ФСБ России и Росгвардии смогли задержать злоумышленника во время производства очередной партии запрещенных веществ.

«В ходе обыска изъяты полимерные канистры с реактивами и прекурсорами, лабораторное оборудование, весы, посуда, различные приспособления. По предварительным данным, производственная мощность лаборатории составляла до 10 килограммов готовых наркотиков в месяц», – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Также на территории Электростали была найдена закладка с мефедроном, вес которой составлял около 600 граммов. Подозреваемый планировал реализовать ее бесконтактным способом.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сейчас он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.