РИАМО - 22 мар. Завершены основные работы I этапа строительства станции Минская перспективного четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4), общая готовность I этапа станции Минская сегодня составляет уже 98%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Как отметил глава Строительного комплекса, общая готовность I этапа станции Минская сегодня составляет уже 98%.
«В рамках II этапа ведутся работы по железнодорожной инфраструктуре и строительству второй пассажирской платформы с выходом в пассажирский вестибюль. На сегодняшний день готовность II этапа составляет 70%», - уточнил Андрей Бочкарев.
Ранее заместитель мэра сообщал, что в Москве продолжается активное развитие железнодорожной инфраструктуры МЦД.
«В строительстве и реконструкции находятся 22 станции на четырех маршрутах МЦД», – сказал Андрей Бочкарев.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии