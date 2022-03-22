РИАМО - 22 мар. Завершены основные работы I этапа строительства станции Минская перспективного четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4), общая готовность I этапа станции Минская сегодня составляет уже 98%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На станции Минская будущего маршрута МЦД-4 завершены основные строительно-монтажные работы по I этапу. В настоящий момент ведутся пусконаладка инженерных систем и подготовка к открытию объекта для пассажиров», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как отметил глава Строительного комплекса, общая готовность I этапа станции Минская сегодня составляет уже 98%.

«В рамках II этапа ведутся работы по железнодорожной инфраструктуре и строительству второй пассажирской платформы с выходом в пассажирский вестибюль. На сегодняшний день готовность II этапа составляет 70%», - уточнил Андрей Бочкарев.

Ранее заместитель мэра сообщал, что в Москве продолжается активное развитие железнодорожной инфраструктуры МЦД.

«В строительстве и реконструкции находятся 22 станции на четырех маршрутах МЦД», – сказал Андрей Бочкарев.