РИАМО - 22 мар. Авиакомпании РФ из-за санкций потеряли 78 самолетов. Воздушные судна были арестованы за рубежом, сообщает Федеральное агентство новостей.

При этом российские авиакомпании перевели в российский реестр примерно 800 лайнеров.

«Авиакомпании уже перевели в российский реестр почти 800 самолетов, потеряны 78 (они арестованы за рубежом)», – заявил министр транспорта России Виталий Савельев.

Режим закрытого неба над югом России продлен до 26 марта.

Ранее США и несколько западных стран закрыли свое небо для самолетов из РФ и прекратили авиасообщение со страной в ответ на проведение военной спецоперации на Украине.