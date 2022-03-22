РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 мар. Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая провела встречу с руководителями ресурсоснабжающих компаний, сообщается на сайте администрации горокруга.

В обсуждении приняли участие генеральные директора АО «Водоканал Мытищи» – Сергей Балякин, АО «Мытищинская теплосеть» – Алексей Казанов, АО «Электросеть» – Александр Шитов и директор Мытищинского филиала «Мособлэнерго» Дмитрий Мандрусов.

Участники совещания доложили главе округа о нынешнем положении дел и планах на будущее.

Электросетевое хозяйство в городском округе соответствует всем требованиям. По словам Мандрусова, в этом году запланирован ряд работ, который позволит минимизировать количество технологических нарушений в сетях и повысить надежность электроснабжения потребителей.

Казанов отметил, что с 2000 года ликвидирован открытый водоразбор горячего водоснабжения, оснащение приборами учета составляет более 90% объектов, произведен перевод с 4-х трубной на 2-х трубную систему теплоснабжения, повышены качество и надежность системы теплоснабжения, снижена аварийность, меньше стало удельных расходов топлива на выработку теплоэнергии, запуск теплоснабжения осуществляется в любое время года, сокращены сроки отключения ГВС с 14 до 3 дней, сделана автоматизация и диспетчеризация всех объектов теплоснабжения и потребителей.

АО «Водоканал Мытищи» активно ведет модернизацию своих объектов. Однако в некоторых микрорайонах еще возникают вопросы по качеству воды. После завершения всех работ жители будут получать качественную услугу.