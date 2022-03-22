РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 мар. Жители подмосковного Красногорска могут присоединиться к международной экологической акции «Час земли», которая в нынешнем году пройдет 26 марта с 20:30 до 21:30, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Администрация городского округа Красногорск сообщает, что с целью привлечения внимания к проблемам охраны окружающей среды министерство природных ресурсов и экологии РФ совместно со Всемирным фондом дикой природы России ежегодно проводит акцию «Час Земли».

«Час Земли» - это международная акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Целью данной акции является привлечение внимания к бережному и ответственному отношению к природе и энергетическим ресурсам планеты.