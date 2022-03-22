РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 мар. Компания «Россети Московский регион» подготовилась к возможному паводку в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

На питающем центре «Нахабино» проверены откачивающие средства, создан аварийный запас материалов и запасных частей, при необходимости будет произведена обваловка, полностью или частично, зданий и сооружений, прокопана водоотводная канава.

Для нормального прохождения паводкового периода в северном филиале компании «Россети Московский регион» предусмотрено привлечение сил и средств в составе 116 бригад из 601 человека и более 500 единиц спецтехники и автотранспорта.

Сформирован перечень электросетевых объектов, находящихся в зоне риска подтопления. «Россети Московский регион» проводит их осмотр с помощью беспилотных летательных аппаратов. Для внеочередного контроля состояния высоковольтных воздушных линий, находящихся в зонах риска, энергетики используют вездеход - амфибию «Трэкол», на котором можно преодолевать преграды не только на суше, но и по воде.

Налажено взаимодействие с территориальными органами Росгидромета, подразделениями МЧС России и местными органами власти для получения прогнозов о времени и ожидаемом характере весеннего половодья, возможных рисках и чрезвычайных ситуациях в паводковый период. Ведется мониторинг затапливаемых территорий и определены маршруты перемещения и места дислокации передвижных электростанций (РИСЭ) для оперативного восстановления электроснабжения социально значимых объектов.

В случае возникновения нештатных ситуаций будут приниматься меры для их устранения и обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей.