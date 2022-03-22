РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мар. Депутат Мособлдумы Игорь Коханый помог семье их Донецкой народной республики, эвакуировавшейся в Люберцы, и передал Маргарите Короткой и ее 6-летнему сыну гуманитарную помощь, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жительница ДНР выехала оттуда 6 марта. На поезде они добрались в Ростов-на-Дону, а оттуда – в Люберцы, к знакомым. Местное отделение партии «Единая Россия» передала маме с ребенком продуктовый набор и разъяснило порядок получения социальной выплаты. Адресную помощь оказал и Коханый.

«Семья спасалась от обстрелов, выезжали экстренно, и, конечно, с минимальным набором вещей. Шестилетнему Артему необходимо приобрести одежду и обувь. Я искренне рад помочь в этом его маме», - сказал Коханый.

Также депутат пообщался с семьей на тему нынешней обстановки в Горловке, откуда приехала женщина с ребенком.

«Рядом с нами подконтрольные Украине Дзержинск и Артемовск – оттуда велись обстрелы. В наш дом попал снаряд, выбило стекла в квартире. Это случилось в начале марта. После этого мы решили, что нужно срочно уезжать», - сказала Короткая.

На сегодня за помощью в местное отделение «Единой России» обратились 42 семьи, эвакуированные из Донбасса.