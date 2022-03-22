РИАМО - 22 мар. Сотрудники ФСБ в Сочи задержали администратора интернет-сообщества «Колумбайн», признанного террористическим и запрещенным в РФ. Сообщество причастно к пропаганде идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, сообщает ТАСС.

В Центре общественных связей ФСБ рассказали, что задержанный администратор – гражданин России, подросток 2005 года рождения.

Согласно показаниям задержанного, права администрации в террористическом онлайн-сообществе он получил от гражданина Украины, который переписывался с ним в мессенджере Telegram под именем Белая роза.

Пользователь, именующий себя Белая роза, уже не впервые фигурирует в материалах ФСБ. По данным правоохранителей, его настоящее имя Ярослав Овсюк - он гражданин Украины 2005 года рождения.

Ранее Овсюк склонял жителя Казани к совершению нападения на школу в ноябре 2021 года, однако теракт был своевременно предотвращен.

Движение «Колумбайн» признано в России террористическим и запрещено на территории страны. Прокуратура и Верховный суд РФ признали, что участники движения пропагандируют радикальную идеологию насилия и преследуют цели массовых убийств людей и дестабилизации обстановки в стране путем проведения масштабных насильственных акций.

Тематические группы террористического движения «Колумбайн» в соцсетях склоняют подростков к применению насилия и совершению убийств, как правило участники движения устраивают теракты в учебных заведениях. За организацию и участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

Название движения «Колумбайн» посвящено массовому убийству в одноименной школе в США, произошедшему в 1999 году. Двое подростков Эрик Харрис и Дилан Клиболд с помощью стрелкового оружия и самодельных бомб ранили 37 человек, 13 из которых позднее погибли. Нападавшие покончили жизнь самоубийством. «Колумбайн» был не первым подобным случаем в истории США, но стал самым известным.