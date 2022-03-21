РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мар. В подмосковной Балашихе разыскивают 53-летнего мужчину, который пропал больше недели назад, сообщается на странице поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал Арынов Джанибек Мамашевич, 53 года, Балашиха, Московская область - ВАО, Москва. С 14 марта 2022 года его местонахождение неизвестно», – говорится в сообщении.

Приметы мужчины: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. Был одет в серую куртку (как на фото), синие джинсы, коричневые демисезонные туфли, серую кепку. С собой был черный рюкзак.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.