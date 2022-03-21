РИАМО - 21 мар. В Москве запустится программа поддержки предприятий пищевой промышленности и фармацевтики. Производства смогут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств уже в ближайшие дни. На поддержку столичных промпредприятий выделят около 10 млрд рублей, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В понедельник, 21 марта мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с руководителями предприятий пищевой промышленности города и обсудил перспективы развития отрасли, а также планируемые меры поддержки.

По словам мэра, предприятия Москвы уже давно стабильно обеспечивают горожан отечественными продуктами. Благодаря комплексной поддержке городского правительства отрасль развивается, а почти 40% крупных пищевых производств получили статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы.

Собянин отметил, что в нынешних сложных экономических условиях предприятия пищевой отрасли испытывают определенные сложности с кредитами и поставщиками. В рамках новых мер поддержки в Москве запустят новую программу льготных кредитов для продовольственных и фармацевтических предприятий города. Временное положение о субсидировании процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств выйдет в понедельник.

«Я уверен, что при поддержке города пищевая промышленность Москвы сможет и в дальнейшем обеспечивать надежное снабжение москвичей и жителей других регионов продуктами питания», – заявил Собянин.

Пищевая промышленность Москвы сможет воспользоваться широкой линейкой мер городской поддержки, среди которых: предоставление грантов на локализацию или увеличение объемов выпуска отдельных видов пищевой продукции, предоставление земельных участков для строительства новых производств по ставке 1 рубль в год, содействие в кадровом обеспечении и другие формы помощи.

Отмечается, что правительство Москвы продолжит работу по реализации дополнительных мер поддержки промышленности совместно с федеральными органами власти.

В частности, будут прорабатываться вопросы о снижении минимального порога инвестиций в офсетные контракты с 1 млрд до 100 млн рублей, временное упрощение порядка сертификации продукции, ввозимой в РФ, оказание содействия в реализации мер обеспечения надежности поставок тары и упаковки, продление сроков действия региональных льгот на прибыль для промышленных предприятий и другие темы.