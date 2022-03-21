РИАМО - 21 мар. За прошедшую неделю мобильные лаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» совершили 13 выездов для проверки качества атмосферного воздуха в 10 округах Подмосковья и Москве, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.

Отмечается, что проверки проводились в местах расположения предприятий, деятельность которых способна оказывать воздействие на окружающую среду.



В Подмосковье пробы воздуха были взяты в Серпухове, Ленинском округе, Сергиево-Посадском округе, Коломне, Одинцовском округе, Люберцах, Богородском округе, Наро-Фоминском округе, Раменском округе и Истре.

«Пробы отбирались, в общей сложности, в 49 точках. Концентрации загрязняющих веществ колебались от 0,3 до 0,7 ПДК (предельно допустимой концентрации – ред.)», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он отметил, что незначительное однократное превышение ПДК этилбензола было зафиксировано только в городском округе Истра. Предварительно установлено, что это может быть связано с выбросами одного из местных предприятий.

В региональном Минэкологии подчеркнули, что ситуация поставлена на контроль и вскоре в Истре будут проведены повторные измерения.

Ранее сообщалось, что в рамках создания территориальной системы экологического мониторинга в Московской области было установлено 155 стационарных датчиков контроля качества атмосферного воздуха.