РИАМО - 21 мар. Инициативная группа запустила проект по сбору патриотического пользовательского контента «Zа нами правда!».
Сегодня решение президента РФ о проведении специальной военной операции поддерживает большинство граждан во всех российских регионах.
Одним из способов этой поддержки стало создание тысячами неравнодушных граждан патриотического пользовательского контента в соцсетях.
Всех неравнодушных россиян приглашаю присоединиться к проекту. Лучшие работы отметят подарками и сувенирами. К акции можно подключиться на официальном сайте, «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram.
На Украине с 24 февраля проводится российская военная спецоперация. Ее цель заключается в демилитаризации соседней страны. После начала спецоперации Запад ввел в отношении РФ четыре пакета санкций.
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