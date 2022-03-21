РИАМО - 21 мар. Инициативная группа запустила проект по сбору патриотического пользовательского контента «Zа нами правда!».

Сегодня решение президента РФ о проведении специальной военной операции поддерживает большинство граждан во всех российских регионах.

Одним из способов этой поддержки стало создание тысячами неравнодушных граждан патриотического пользовательского контента в соцсетях.

«Мы хотим помочь нашим согражданам обмениваться таким контентом через специальный сайт, а так же сообщества в социальных сетях и мессенджере. Любой может разместить свой контент: картинки, видеоролики, стихи, песни, слоганы! Поделиться своими идеями – как еще поддержать нашу армию, наших солдат и офицеров, защищающих Родину!» – сообщили организаторы.

Всех неравнодушных россиян приглашаю присоединиться к проекту. Лучшие работы отметят подарками и сувенирами. К акции можно подключиться на официальном сайте, «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram.

На Украине с 24 февраля проводится российская военная спецоперация. Ее цель заключается в демилитаризации соседней страны. После начала спецоперации Запад ввел в отношении РФ четыре пакета санкций.