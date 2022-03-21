РИАМО - 21 мар. Если Meta будет признана в России экстремистской, а ее деятельность на территории страны будет запрещена, то пользователей соцсетей данной компании не будут наказывать за обход блокировок, сообщает РИА Новости.

Как заявил представитель Генеральной прокуратуры России в Тверском суде Москвы, граждан не будут привлекать к ответственности за использование продуктов Meta.

Он отметил, что в России есть техническая возможность обойти блокировку, а многие граждане имеют аккаунты в Facebook и Instagram.

Ранее компания временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военнослужащих. При этом делать агрессивные высказывания в отношении гражданского населения все еще запрещено.

В ответ на это Генпрокуратура РФ подняла вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело.