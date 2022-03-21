РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мар. В нынешнем году в подмосковной Балашихе планируют открыть 4 школы ко Дню знаний, две из них откроются в микрорайоне Саввино, а также в жилых комплексах «Измайловский лес» и «Новоград Павлино», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Об этом в понедельник сообщил глава Балашихи Сергей Юров в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с членами областного правительства и главами муниципалитетов в режиме ВКС.

«Действительно большое количество новых социальных объектов в этом году мы открываем. Уже вместе с губернатором региона открыли поликлинику в ЖК «Измайловский лес», также там откроется школа - самая большая в округе на 1 775 мест. Работы в высокой степени готовности. У нас все работы идут в хорошем темпе. На этапе строительства заходят директора, начинают набор сотрудников», - сказал Юров.

Два строящихся соцобъекта образования располагаются в микрорайоне Саввино. Здесь в высокой степени готовности школа на 550 мест. Работы в школе на 1,1 тыс. мест выполнены на 65%, идет внутренняя отделка. В ЖК «Новоград Павлино» работы по строительству школы на 1,6 тыс. мест выполнены на 95%. Все 4 образовательных учреждения Балашихи планируют открыть осенью текущего года.

Также в рамках совещания губернатор Подмосковья озвучил новые меры социальной поддержки для населения региона. С 1 апреля будет проиндексирована пенсия на 8,6%, также продолжит работать кешбэк за детский отдых и поддержка бизнеса.

Другой важной темой стала реновация. В Балашихе в программу расселения вошли 18 домов.



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