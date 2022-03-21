РИАМО - 21 мар. На вертолетах санитарной авиации 91 пациент был доставлен в медицинские организации Подмосковья с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Так, с помощью санавиации в медорганизации были транспортированы 53 ребенка. В основном вертолеты применяются для помощи пострадавшим в ДТП и для межбольничной эвакуации пациентов.
Чаще всего пациентов доставляют в медицинские организации Красногорска, Подольска и Ногинска. Кроме того, пострадавших перевозят в Химкинскую областную больницу и Московский областной центр охраны материнства и детства.
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