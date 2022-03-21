РИАМО - 21 мар. На вертолетах санитарной авиации 91 пациент был доставлен в медицинские организации Подмосковья с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Так, с помощью санавиации в медорганизации были транспортированы 53 ребенка. В основном вертолеты применяются для помощи пострадавшим в ДТП и для межбольничной эвакуации пациентов.

«Санитарная авиация позволяет в кратчайшие сроки доставить пациента, который нуждается в экстренной медицинской помощи, в больницу. Это особенно важно, например, в условиях загруженности дорог или большой удаленности медицинской организациям от места происшествия», – сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Чаще всего пациентов доставляют в медицинские организации Красногорска, Подольска и Ногинска. Кроме того, пострадавших перевозят в Химкинскую областную больницу и Московский областной центр охраны материнства и детства.