РИАМО - 21 мар. Жителей Подмосковья проинформируют о субботнике через почту и мессенджеры, заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В этом году субботник проведут 16 апреля. На портале «Добродел» опубликуют карту с точками благоустройства.

Начало мероприятия: 10:00. К 10:30 участников распределят по местам проведения. Сами работы будут идти до 13:00. Затем пройдет праздничная программа. Участников бесплатно угостят, также будет работать уличная ярмарка.

«Будем информировать через «Добродел», каждый участник получит пуш-уведомления. Будет отдельное информирование через Telegram-каналы, соцсети, через СМИ. Будет адресная рассылка электронных писем», - сказал Хайкин.

Он отметил, что на субботник приглашают коллективы различных организаций и предприятий.

«Мы всегда отдельное внимание уделяем территориям, прилегающим к мероприятиям. Важно, чтобы коллективы предприятий тоже участвовали», - заключил Хайкин.