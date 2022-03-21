РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 мар. На территории подмосковного Красногорска за неделю сотрудники полиции раскрыли 50 преступлений, сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по горокругу подполковник Александр Жидков.

Глава городского округа Дмитрий Волков провел традиционное оперативное совещание в понедельник.

«С 14 по 21 марта в системе учета сообщений о происшествиях зарегистрировано 2 205 сообщений. По системе-112 зарегистрировано 774 сообщения, в том числе о преступлениях – 8, раскрыто 7 из них», – сказал Жидков.

Он добавил, что за неделю полицейские раскрыли 43 ранее совершенных преступления.

В территориальные органы УМВД за отчетный период были доставлены 46 граждан, из них 37 – за административные правонарушения.

За неделю поступило 3 сообщения о минировании объектов. Объекты проверила кинологическая служба, проводилась частичная эвакуация людей. Сообщения не подтвердились.

Зарегистрировано два случая ухода несовершеннолетних из дома. Оба подростка найдены.