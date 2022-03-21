РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мар. Около 8 объектов электросетевого хозяйства переданы правительством Московской области в собственность городского округа Балашиха для организации освещения улично-дорожной сети ЖК «Измайловский лес», сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

ЖК «Измайловский лес» - новая, большая жилая застройка. Переданные линии уличного освещения состоят из более чем 350 опор уличного освещения, на которых установлено 665 современных светильников, отвечающих всем требованиям, предъявляемым к уровню освещенности и энергоэффективности. Муниципалитет имеет право обслуживать только те уличные сети наружного освещения, которые находятся на его балансе.

«Передача объектов уличного освещения из областной собственности в муниципальную позволяет включить объекты в муниципальный контракт на содержание и обслуживание их специализированной организацией», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что это позволит оперативнее управлять электросетевым комплексом, сократить количество аварийных отключений и повысить качество обслуживания.

В текущем году из собственности региона были переданы также 3 сети освещения для организации уличного освещения улицы Советская в городе Голицыно Одинцовского городского округа.