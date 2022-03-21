РИАМО - 21 мар. Экономист Егор Клопенко рассказал, что доллар прошел «точку невозврата» и многие зарубежные страны собираются производить взаимные расчеты национальными валютами. Речь идет о Турции, Бразилии, Китае и Индии, сообщает «Прайм».

«Всех их пугает тот факт, что экономика США достигла исторических максимумов по государственному долгу и он продолжает расти, и есть понимание, что вернуть такой долг — нереально. Особенно для экономики, которая переходит в рецессию», —считает Клопенко.

Он напомнил, что ранее были заблокированы активы России на 300 млрд долларов. Эксперт отметил, что это беспрецедентный поступок, который означает политический дефолт Америки. По его словам, этим поступком США расписались в отсутствии гарантий безопасности резервов других государств.

Эта ситуация может привести к тому, что в этом году многие страны начнут массово уходить из сбережений в ценных бумагах и долларах. А это, в свою очередь, приведет к росту инфляции в самих Штатах и появлению очередного финансового кризиса в стране.