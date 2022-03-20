РИАМО - 20 мар. Ремонтные работы на участках трассы М-8 «Холмогоры» в Мытищах и Сергиево-Посадском округе планируется завершить в 2022 году, следует из данных сайта «Центравтомагистрали».

Так, на участках трассы в Мытищах и Сергиево-Посадском округе ведется устройство слоев износа дорожного полотна.

В Мытищах работы ведутся на участках км 16+600 - км 20+200 (1, 2, 3 полосы), в Сергиево-Посадском округе — км 22+100 - км 29+500. Для этих участков указаны сроки проведения работ — 2021-2022 годы.

В прошлом году в Подмосковье отремонтировали 277 км федеральных автодорог. Наибольший объем дорожных работ пришелся на трассу М-2 «Крым».