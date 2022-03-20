РИАМО - 20 мар. Менять зимнюю резину на авто на летнюю в столице рекомендуется с 5 апреля, до этого в регион придет период холодной погоды, сообщается на сайте «Метеовести».

Пока что водителям не рекомендуют «переобувать» машину, несмотря на то, что на следующей неделе ожидается солнечная и сухая погода. Температура будет подниматься до плюс 7 – плюс 12 градусов, что на 8 градусов выше нормы и соответствует апрельским показателям. По ночам воздух будет охлаждаться до минус 3 – плюс 2 градусов.

Однако в конце марта – начале апреля в Москве ожидается волна полярного холода. Пройдут осадки в смешанной фазе, ожидаются гололедные явления. Температура будет близка к 0 градусов. Таким образом, менять резину на авто еще рано.

Холод задержится в городе не больше 5-7 дней, а затем начнется сильное потепление. Предварительно, оно придет примерно во второй пятидневке апреля. В этот период уже можно будет «переобувать» машины.