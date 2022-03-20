РИАМО - 20 мар. Российское правительство поможет молодежи трудоустроиться. Так, компаниям, которые будут брать на работу молодых людей, предоставят субсидии, сообщается в Telegram-канале кабмина.

Такая мера поддержки распространяется на отдельные категории граждан, в числе которых: выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодежь без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, а также родители несовершеннолетних детей.

Для компаний субсидия на одного такого сотрудника составит 3 МРОТ, увеличенные на районный коэффициент и сумму страховых взносов.

Чтобы получить федеральную субсидию, нужно обратиться в центр занятости для подбора сотрудников с помощью портала «Работа России», а также следует направить заявление в фонд соцстрахования, это можно сделать через систему «Соцстрах».