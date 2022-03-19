РИАМО - 19 мар. Около экоцентра «Лесная сказка» на юго-западе столицы заметили самого маленького хищника города – ласку, она находится в Красной книге Москвы под 3 категорией редкости, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Зверек все еще носит белую зимнюю «шубку», поэтому на снегу, сохранившемся на природных территориях, его выдают только темные глаза и кончик носа.

Ласка находится в постоянном движении – то ныряет в снег или в пустоты у корней деревьев, то на мгновение показывается, встает столбиком на задние лапки и замирает в поисках добычи.

В минувшем году зверька встречали в ландшафтном заказнике «Теплый стан», в природном заказнике «Долина реки Сетунь», на территории памятника природы «Серебряный бор», в природно-исторических парках «Кузьминки-Люблино», «Косинский», «Измайлово» и в музее-заповеднике «Царицыно».