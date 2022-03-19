РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 мар. В ночь на субботу в ЖК «Валентиновка парк» в Королеве нарушитель уходил от погони полицейских и на полной скорости въехал в ряд припаркованных машин, сообщает пресс-центр отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу.

В крупном ДТП пострадали 8 автомобилей жителей жилого комплекса. Нарушитель скрылся с места ДТП, в настоящее время полицейские устанавливают его личность и ведут розыск.

По словам жителей ЖК, в машине нарушитель был не один. Вместе с ним убегали еще 3 человека.