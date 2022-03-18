РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. Сотрудники Московского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества (МОО ВДПО) провели в Балашихе тренинг по пожарной безопасности в формате Дня открытых дверей, в рамках мероприятия награды вручили 5 победителям онлайн-квеста «Знатоки истории пожарной охраны. Супер-игра», передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В мероприятии, которое посвятили 130-летию со дня образования Российского пожарного общества, приняли участие председатель МОО ВДПО, ветеран пожарной охраны Владимир Ермилов, первый зампредседателя Совета МОО ВДПО Раиль Галеев, председатель Совета Балашихинского городского отделения МОО ВДПО Владимир Белов, юнармейцы, представители образовательных и дошкольных учреждений и победители онлайн-квеста.

Онлайн-квест стартовал 3 января и состоял из 30 вопросов по истории пожарной охраны и пожарного добровольчества России. Участниками суперфинала стали ребята, занявшие первые 10 мест, а победителями - Александр Ларин, Кристина Осмоловская и Анастасия Сячинова из Электростали, Эвелина Алимова из Щелкова и Макар Вареница из Старой Купавны. От имени центрального совета ВДПО им вручили дипломы, кубки и памятные часы.

«Поздравляю 5 наших победителей, которые завоевали первые места по всей России. Для наших педагогов, сотрудников МЧС отрадно, что так наше молодое поколение относится к мерам пожарной безопасности и истории пожарной охраны. Надеемся, что вы и дальше будете участвовать во всех мероприятиях и завоевывать первые места», - сказал Ермилов.

После торжественного награждения состоялся тренинг, который состоял из трех блоков. Всех его участников по традиции встречал Старый Добрый Пожарный и Огнетушитель.

В ходе тренинга Раиль Галеев рассказал об истории возрождения и развития ВДПО, его целях, задачах и деятельности на современном этапе, используя оборудованные на территории стенды, стационарные и мобильные посты пожаротушения.

Около 50 юных участников узнали о методах оказания первой помощи пострадавшим от пожара, с использованием манекена «Антон-01», научились пользоваться огнетушителями, посмотрели учебные фильмы и ролики, а также узнали о работе сайтов МОО ВДПО и УКК ВДПО им. В.И. Климкина.

Кроме того, ребята приняли участие в тренировках по тушению условного пожара с использованием первичных средств пожаротушения.

Такие тренинги проводятся на оборудованных площадках и учебных классах МОО ВДПО в первую и третью пятницу каждого в микрорайоне Никольско-Архангельский на Вишняковском шоссе, 40.