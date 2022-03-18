РИАМО - 18 мар. Глава городского округа Коломна Алексей Гречищев и министр сельского хозяйства и продовльствия Подмосковья Сергей Воскресенский провели оперативный штаб с сельхозпроизводителями по посевной, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.
Подготовка к посевной в 2022 году началась несколько месяцев назад. Сейчас производители приобретают удобрения и средства защиты растений, а также проверяют технику и оформляют кредиты на будущие расходы.
Работа подмосковных сельхозпроизводителей значительно осложнилась из-за западных санкций. В ходе встречи участники штаба обсудили темы, которые беспокоят производителей.
На встречу было заявлено 20 сельхозпроизводителей из Коломны, Озер и Луховиц, однако пришли на встречу 40. Ключевыми вопросами стали заготовка селитры, где заказать аналоги импортных запчастей для техники и повышение цен.
Так, министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья зарезервировало запасы селитры на 2022 год.
«Беспокойства по поводу селитры я услышал, лично контролирую этот вопрос, мы формируем график отгрузок, чтобы вы были уверены в поставках законтрактованных объемов на ваши предприятия», – добавил Воскресенский.
Аграрии предложили найти инженеров, которые смогут наладить выпуск наиболее часто ломающихся деталей для сельскохозяйственной техники. Воскресенский напомнил производителям о существующих дотациях на сельхозтехнику.
В 2022 году в городском округе Коломна планируется засеять 39 тыс. га, что на 5,5 тыс. га больше показателя предыдущего года. Коломна входит в десятку лидеров-муниципалитетов агропромышленного комплекса Подмосковья.
Сейчас готовность сельскохозяйственной техники региона составляет 87%. Ее контрольный осмотр и выход в поля на весеннюю посевную будет произведен до 29 апреля.
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