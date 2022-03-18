РИАМО - 18 мар. Глава городского округа Коломна Алексей Гречищев и министр сельского хозяйства и продовльствия Подмосковья Сергей Воскресенский провели оперативный штаб с сельхозпроизводителями по посевной, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Подготовка к посевной в 2022 году началась несколько месяцев назад. Сейчас производители приобретают удобрения и средства защиты растений, а также проверяют технику и оформляют кредиты на будущие расходы.

Работа подмосковных сельхозпроизводителей значительно осложнилась из-за западных санкций. В ходе встречи участники штаба обсудили темы, которые беспокоят производителей.

«Мы в постоянном контакте, но такой масштабный диалог проводим впервые. Мы хотим услышать ваши проблемы, чаяния, хотим понять куда нам вместе двигаться дальше. Чем правительство Московской области может помочь, мы активно выплачиваем денежные средства в рамках господдержки», – заявил Воскресенский.

На встречу было заявлено 20 сельхозпроизводителей из Коломны, Озер и Луховиц, однако пришли на встречу 40. Ключевыми вопросами стали заготовка селитры, где заказать аналоги импортных запчастей для техники и повышение цен.

Так, министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья зарезервировало запасы селитры на 2022 год.

«Беспокойства по поводу селитры я услышал, лично контролирую этот вопрос, мы формируем график отгрузок, чтобы вы были уверены в поставках законтрактованных объемов на ваши предприятия», – добавил Воскресенский.

Аграрии предложили найти инженеров, которые смогут наладить выпуск наиболее часто ломающихся деталей для сельскохозяйственной техники. Воскресенский напомнил производителям о существующих дотациях на сельхозтехнику.

В 2022 году в городском округе Коломна планируется засеять 39 тыс. га, что на 5,5 тыс. га больше показателя предыдущего года. Коломна входит в десятку лидеров-муниципалитетов агропромышленного комплекса Подмосковья.

Сейчас готовность сельскохозяйственной техники региона составляет 87%. Ее контрольный осмотр и выход в поля на весеннюю посевную будет произведен до 29 апреля.