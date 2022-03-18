РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. В пятницу на центральной площади перед Ледовым дворцом «Арена-Балашиха» отметили День воссоединения Крыма с Россией, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В рамках праздничной программы состоялась выставка военной техники, показательные выступления роты почетного караула Дивизии им. Ф.Э. Дзержинского, бойцов спецназа «Витязь» и военного оркестра. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов поздравил жителей горокруга с 8-ой годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

«Сегодня у нас есть еще более важная задача, и мы здесь собрались не только вместе порадоваться этому событию, но и показать свою поддержку сегодняшней политике президента и тем, кто сегодня продолжает бороться и отстаивать независимость нашей страны, нашу свободу и наш мир. Пожелаем им в этом удачи, вернуться живыми, здоровыми, а всем нам мира и дальнейшего процветания нашей Родины. С праздником!» - сказал Ефимов.

Заместитель командира дивизии по военно-политической работе полковник Федор Маркин также поздравил всех с праздником от лица воинов дзержинцев, которые с первых дней Великой Отечественной войны на подступах к Москве боролись с фашизмом, а также в числе первых 8 лет назад были на территории полуострова Крым и в Севастополе.

«Дзержинцы и сегодня охраняют покой городов Подмосковья и Москвы, а также с первых дней начала военной спецоперации они находятся на территории Украины. Заверяю вас, что и сегодня как все наши предыдущие поколения воинов мы выполним боевую задачу, одержим победу и будем дальше стоять на страже нашей великой родины», - заключил Маркин.

На площади выступил сводный оркестр дивизии имени Дзержинского. Затем состоялись показательные выступления роты почетного караула второго ордена Кутузова полка ОДОНа, а также бойцов центра специального назначения «Витязь».

Музыкальный подарок и хорошее настроение подарила и рок-группа «Взвод», за плечами которой многочисленные командировки в горячие точки.

19 марта торжественный концерт к годовщине присоединения Крыма к России пройдет на главной площади в микрорайоне Железнодорожный. Начало в 12:00.