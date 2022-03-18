РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. Депутат Мособлдумы Лидия Антонова обсудила с представителями детского сада №6 в Люберцах современные стандарты дошкольного образования, передает пресс-служба администрации городского округа.

В рамках исполнения партийного проекта «Единой России» «Новая школа» замруководителя думской фракции в парламенте региона Антонова проверила материально-техническую базу. Совместно с заведующей детсадом, депутатом люберецкого совета Оксаной Краминой установили план работы в составе регионального проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Подмосковный PRE-SCHOOL: стандарт детского сада».

«Детский сад №6 в этом году стал участником проекта. В 2022 году он реализуется в регионе на базе 100 образовательных учреждений. Благодаря обновленным стандартам нам удастся обеспечить более качественный переход из детского сада в школу», - сказала Антонова.

Она добавила, что воспитанники старших и подготовительных групп будут обучаться на современном инновационном оборудовании. Занятия будут проводить школьные учителя начальных классов.