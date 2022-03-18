РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. В микрорайоне Климовск Подольска в текущем году установят 2 детские площадки «Галактика» и «Космос» площадью 450 кв. м, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках реализации губернаторской программы «Наше Подмосковье» в текущем году в микрорайоне Климовск запланированы работы по установке двух детских игровых площадок площадью 450 кв. м.

Во дворе дома 6 на улице Революции будет установлена новая детская игровая площадка «Галактика». В лесопарковой зоне «Дубки» на улице Революции появится детская игровая площадка «Космос».