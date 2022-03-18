РИАМО - 18 мар. Президент России Владимир Путин в своей речи на концерте-митинге в «Лужниках» в Москве, говоря о военной спецоперации на Украине, процитировал слова из Библии, передает корреспондент РИАМО.

«Мне приходят в голову слова из Священного писания. Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих», – сказал Путин.

Он отметил героические действия российских солдат в ходе военной операции. Они плечом к плечу помогают и поддерживают друг друга. При необходимости они готовы прикрыть сослуживцев своими телами на поле боя.

«Эти слова из Священного писания христианства, <…> что дорого тем, кто исповедует эту религию. Но все заключается в том, что это универсальная ценность для всех народов, представителей всех конфессий России. И именно для нашего народа. В первую очередь для нашего народа», – добавил Путин.

В концерте-митинге «Лужниках» приняли участие более 203 тыс. человек. Мероприятие посвящено Дню воссоединения Крыма с Россией.

Межгосударственный договор был подписан 18 марта. В соответствии с документом, Республика Крым и Севастополь стали субъектами России.