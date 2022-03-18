РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. Специалист службы психологической поддержки системы-112 помогла жителю Балашихи, который находился в состоянии стресса и эмоционального истощения и хотел нанести себе вред, сообщает пресс-служба системы-112 Московской области.

Инцидент произошел 13 марта около часа ночи. Обратившийся на телефон психолога системы-112 житель округа был морально подавлен и просил ему помочь, пригрозив в противном случае нанести себе вред. Оператор центра обработки вызовов успокоила мужчину, заверив, что останется на линии, пока проблема не будет решена.

Житель Балашихи поделился тем, что переживает непростой период в жизни. Развод с женой, сокращение на работе, поломка автомобиля привели к постоянному стрессу и эмоциональному истощению. Усугубил ситуацию конфликт с УК, на которую мужчина собирался пожаловаться. Весь вечер пытался выяснить, куда ему обратиться, но его направляли от одной организации в другую или бросали трубки. Мужчина не выдержал и обратился за помощью в систему-112 региона.

Оператор-психолог внимательно выслушала заявителя, успокоила и подсказала, в какую организацию он может подать обращение. Через несколько дней мужчина сам связался с системой-112 Московской области через соцсети, где поблагодарил оператора за оказанную помощь.

Операторы-психологи круглосуточно оказывают помощь всем обратившимся. С начала 2022 года психологами принято более 700 обращений. Всего же за 7 лет эксплуатации системы-112 региона операторы-психологи оказали помощь более 33 тыс. раз.