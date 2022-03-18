РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мар. В городском округе Мытищи идет подготовка к месячнику по благоустройству, сообщается на сайте администрации горокруга.

Первый заместитель главы администрации Мытищ Олег Сотник совместно с руководителями управлений и муниципальных учреждений сферы ЖКХ провел объезд городских территорий по вопросу их содержания.

В этот раз в центре внимания оказался микрорайон Восточная Перловка. Здесь ситуация с содержанием территорий неоднозначная. Члены комиссии обошли дворы улицы Семашко, осмотрели состояние Перловского парка, набережной Яузы. В ближайшее время здесь предстоит провести серьезные восстановительные работы по благоустройству.

«По поручению главы округа Юлии Купецкой мы системно проводим объезды городских территорий для того, чтобы осмотреть их содержание, обозначить вопросы, которые надо решить в ближайший месячник благоустройства. Это ремонт детских площадок, ограждений, плиточного покрытия, выбоин. Все, что за зиму нарушено, необходимо привести в порядок», - сказал Сотник.

Он добавил, что снег тает, вытаивающий мусор необходимо своевременно убирать, поскольку жители должны жить и отдыхать в комфортных условиях, а город должен быть чистым и красивым. Такие осмотры территорий необходимы для составления четкого плана работ. По словам Сотника, до майских праздников все будет приведено в порядок.