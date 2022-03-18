РИАМО - 18 мар. Вооруженные силы РФ сражаются героически в ходе специальной операции на Украине, они поддерживают друг друга, как завещается в библии, заявил Путин на концерте-митинге в «Лужниках» в честь годовщины присоединения Крыма.

«Плечо к плечу помогают, поддерживают друг друга, а если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя, такого единения у нас давно не было», — подчеркнул глава государства.

Путин привел слова священного писания: «Нет большей любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих».

По словам российского лидера, войска РФ героически сражаются в ходе спецоперации на Украине. Приведенную цитату из библии Путин назвал «универсальной ценностью для всех конфессий, населяющих Россию».

На территории столичных «Лужников» проходит митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией. Его посетили более 203 тыс. человек, из них 95 тыс. находятся на стадионе, остальные – рядом с ним.

На мероприятии выступают такие известные артисты, как Григорий Лепс, Полины Гагариной, группы «Руки Вверх» и «Любэ» и другие.

18 марта отмечается День воссоединения Крыма с Россией. В этот день в 2014 году был подписан межгосударственный договор, в соответствии с которым Республика Крым и Севастополь стали субъектами РФ.