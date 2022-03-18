РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 мар. Свыше 800 участников объединила патриотическая акция #СвоихНеБросаем в подмосковном Красногорске в пятницу, сообщил один из инициаторов акции, руководитель АНО «Центр креативных индустрий «Новый город», региональный координатор волонтеров культуры Подмосковья Михаил Иванов.

Областная патриотическая акция состоялась в микрорайоне Павшинская Пойма в пятницу при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области и администрации горокруга Красногорск.

Центральным событием акции стало разворачивание самой длинной в Подмосковье георгиевской ленты на пешеходном мосту, соединяющем микрорайон Павшинская Пойма с противоположным берегом Москвы-реки.

«Для нас было очень важно провести эту акцию. Она символизирует не только воссоединение Крыма и России, но и соединение всех жителей нашей большой страны в условиях информационной войны, которая сейчас идет. Запрос пошел от молодежи, которой важно выразить свою гражданскую позицию», - пояснил Иванов.

Он отметил, что участники акции хотели выразить поддержку российским военным, которые сейчас участвуют в спецоперации по защите Донбасса, и президенту, который отстаивает интересы страны.

«Мы подсчитали, в акции приняли участие более 800 человек. Это не только представители общественных и волонтерских организаций, но и простые люди, которые узнали об акции и захотели к ней присоединиться, многие пришли с детьми, даже в колясках», - добавил Иванов.

Длина георгиевской ленты – 423 м. Иванов отметил, что волонтеры шили ее сами.

Участник акции, руководитель волонтерского клуба «Люди доброй воли» Красногорска Даниил Радиновский отметил, что ему важно было выразить свою гражданскую позицию.

«Те ребята, которые сегодня сюда пришли, показали своими действиями, что они поддерживают то, что сейчас происходит. Мы за мир, за нашего президента (Владимира Путина - ред.), за Россию в целом», – подчеркнул волонтер.

Житель Павшинской поймы Михаил поделился, что узнал об акции случайно – проходил мимо.

«Вместе со всеми пронес георгиевскую ленту по мосту. Невероятное ощущение единения! Помнится, в школе нам рассказывали о принципе междоусобных войн – разделяй и властвуй. Нельзя, чтобы нас разъединили! Считаю, что такие акции нужно проводить чаще, чтобы напомнить всем, что вместе мы сила», – сказал мужчина.