РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. На базе поликлиники №6 в городском округе Люберцы врач-хирург, колопроктолог, онколог Альберт Тинис начинает проводить консультации, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Тинис является сотрудником стационара №3 в Краскове.

Обратиться можно в поликлинику №6, расположенную в здании №3 на улице Назаровской. Прием ведется в кабинете №470 по понедельникам и четвергам с 15:00 до 20:00. Запись к специалисту осуществляется по системе ЕМИАС с помощью самозаписи.