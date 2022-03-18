РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 мар. Детский сад на 320 мест, который строят возле деревни Глухово подмосковного Красногорска, готов на 20%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Вблизи деревни Глухово продолжается строительство детского сада на 320 мест. Рабочие завершают возведение второго этажа. Ведутся армирование и монтаж опалубки плиты перекрытия.

На объекте более 40 рабочих и 3 единицы техники. Строительная готовность составляет 20%. Ведутся работы по устройству плиты перекрытия второго этажа. Одновременно ведется устройство внутренних инженерных систем. Работы в графике.

В трехэтажном здании общей площадью более 4,2 тыс. кв. м появятся 16 групповых помещений отдельными блоками. В них предусмотрены раздевалки, игровые и спальни, буфеты и санузлы. В здании появятся музыкальный и спортивный залы, кружки, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок, пищеблок, административные помещения.

Благоустройство территории предполагает создание групповых площадок с теневыми навесами, физкультурных площадок, площадки для изучения правил дорожного движения, озеленение.

Ввод детского сада запланирован до конца 2022 года.