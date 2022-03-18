РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мар. Жители микрорайонов 24, 25 и 25А в городском округе Мытищи должны прикрепиться к поликлинике №1, сообщается на сайте администрации горокруга.

Для получения первичной медико-санитарной помощи по полису ОМС жителям микрорайонов 24, 25 и 25А необходимо прикрепиться к поликлинике №1 Мытищинской городской клинической больницы, которая находится по адресу: ул. Воровского, стр. №2.

Дя того, чтобы прикрепиться к поликлинике, жители должны прийти в медучреждение и написать заявление на стойке регистрации.

Для актуализации данных о прикреплении к данной поликлинике следует обратиться с 08:00 до 15:00 с понедельника по пятницу в кабинет №101, расположенный на 1-м этаже. При себе необходимо иметь оригиналы документов: паспорт гражданина РФ, полис ОМС, СНИЛС.